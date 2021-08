Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.404 da Mega-Sena sorteado na noite desse sábado (28). Os números foram 01 - 19 - 35 - 40 - 47 - 54.

O prêmio estimado para o concurso 2.405, que será realizado na próxima quarta-feira (1º), é de R$ 28 milhões.

A quina registrou 43 apostas vencedoras; cada uma vai pagar um prêmio de R$ 49.870,87. A quadra teve 2.492 apostas ganhadoras; cada apostador receberá R$ 1.229,33.

As apostas poderão ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.