Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades, com deficiência permanente pertencente do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC), gestante e puérperas que moram em Belo Horizonte têm até a próxima segunda-feira (3) para se cadastrar on-line para receber a vacina contra a Covid.

E a imunização de idosos de 60 anos com doses da AstraZeneca também tem início nesta segunda-feira (3), na capital. A expectativa é de que sejam vacinadas aproximadamente 36 mil pessoas desta faixa etária. A aplicação acontece das 7h30 às 16h30 nos postos fixos e extras. Já nos postos drive-thru a vacinação é das 8h às 16h30. Os endereços estão disponíveis no site.

Já as pessoas de 18 a 59 com comorbidades devem se cadastrar no portal da prefeitura. O cadastro para gestantes e puérperas, contudo, deve ser feito neste link. AO procedimento foi aberto na sexta-feira (30) e será encerrado na segunda, às 23h59. As pessoas do mesmo intervelado etário com deficiência permanente com recebimento do BPC não precisam se cadastrar.

Segundo a prefeitura, além de realizar a inscrição, o grupo prioritário terá que reunir documentos para comprovar a condição (exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica) e ficar atento ao calendário de imunização, que vai acontecer em duas fases, seguindo orientação do Ministério da Saúde.

Na fase I, serão vacinados proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado:

Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade;

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) independentemente da idade;

Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade;

Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;

Pessoas com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Na fase II, serão vacinados proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos:

Pessoas com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes.

As pessoas com comorbidades com 60 anos ou mais já estão contempladas na priorização por faixa etária.

Veja abaixo que doenças estão incluídas no grupo de comorbidades, de acordo com o Ministério da Saúde:

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

Insuficiência Cardíaca

Cor pulmonale e Hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós-Infarto Agudo do Miocárdio, outras).

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos.

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas no adulto

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos (transplantados, pessoas vivendo com HIV, que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas).

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática