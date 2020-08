O neurocirurgião mineiro Lucas Pires Augusto, de 32 anos, se soma a uma triste estástica: ele é mais um caso de profissinal da saúde a ser vitimado pela Covid-19. Falecido no sábado (8), Augusto trabalhava no Instituto de Saúde Bom Jesus, na cidade de Ivaiporã, no interior do Paraná.

Nascido em Cataguases, na Zona da Mata, o médico estava internando em hospital de Maringá, desde o dia 25 de julho. No Facebook, a sua última mensagem, datada de dois dias depois, falava justamente do agravamento da doença.

"Estou indo nesse momento para UTI, devido a um agravamento do quadro de Covid19. Ficarei incomunicável, mas desde já agradeço aos amigos pelas orações", postou.

"Peguei esta doença fazendo o que amo, cuidando dos meus pacientes com amor e dedicação. Faria tudo outra vez", escreveu Augusto, incluindo ao final uma passagem da Bíblia.

O Conselho Regional de Medicina do Paraná divulgou nota sobre a morte de Augusto. "Formado pela Universidade Federal do Paraná, era especialista em neurocirurgia e atuava na região de Ivaiporã. Deixa esposa, também médica, e dois filhos".

O médico ficou conhecido após participar da equipe que separou as gêmeas Maria Isabelle e Maria Ysadora, em Ribeirão Preto

êmeas Maria Ysabelle e Maria Ysadora, Lucas Augusto foi a segunda vítima fatal da Covid-19. Em março, o médico estadunidense James Tait Goodrich faleceu, em Nova Iorque, aos 73 anos.

Parentes, amigos e colegas publicaram mensagens lamentando a morte de Augusto:

