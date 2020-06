Os moradores de Ribeirão das Neves, na Grande BH, voltaram a ter os comércios não essenciais fechados nesta segunda-feira (15). A prefeitura decidiu regredir na flexibilização social e ordenou que academias, lojas de roupas, de calçados e artigos de festas não podem funcionar. A nova decisão vale por 15 dias.

A explosão de casos do novo coronavírus levou o município a endurecer as regras de isolamento social. Atualmente, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), Neves tem 185 casos da Covid-19 e três mortos.

Ribeirão das Neves foi um dos primeiros municípios no Estado a flexibilizar as regras de isolamento social. Entretanto, com o novo decreto, quem sair à rua deve estar usando máscara. Bares e restaurantes só estão autorizados a comercializar mercadorias para entrega.

"O decreto determina a utilização obrigatória de máscaras faciais, que cubram boca e nariz, podendo ser de fabricação caseira, a todos os cidadãos que saírem de casa, em qualquer espaço público e privado, em todo o território do município, como medida fundamental de proteção à saúde e à vida, com intuito de dificultar a transmissão do coronavírus", explica a nota no site da prefeitura.

Ainda segundo o executivo municipal, a iniciativa tem o intuito de evitar que o município tome medidas mais enérgicas, como decretar o fechamento total das atividades, assim como a proibição da circulação das pessoas por motivos não essenciais.

Leia mais:

Coronavírus já matou mais que o Aedes aegypti em 4 anos

Presídio de Pompéu tem surto de Covid-19 com nove casos confirmados

Funcionários de supermercados de BH receberão testes para a Covid-19 nesta semana