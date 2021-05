Veterinários de todo o país estão preparados para dar apoio e trabalhar junto a outros profissionais de saúde no combate à pandemia de Covid-19. Cerca de 140 mil médicos da área foram capacitados pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (Coes) como parte do programa "O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde”, do Ministério da Saúde.

Em Minas Gerais, nenhum veterinário foi convocado até o momento para atuar no enfrentamento ao novo coronavírus. Mas, de acordo com a professora Gabriela Assunção, do curso de Medicina Veterinária das Faculdades Kennedy, há casos de participação desses trabalhadores na região Nordeste do Brasil.

O auxílio desses profissionais no combate à pandemia é possível, se necessário, porque eles são responsáveis pelo diagnóstico de risco à saúde na interação entre os seres humanos, os animais e o meio ambiente.

Em entrevista ao Hoje em Dia, Gabriela Assunção também repercutiu o aumento de quase 50% no número de adoções de pets no Brasil durante o período de crise sanitária. O isolamento social aumentou a procura pelos animais domésticos, não só de cães e gatos, mas de outros bichos considerados não convencionais, como tartarugas e calopsitas.

A médica veterinária acredita que houve uma mudança nos hábitos e que as pessoas buscaram novas formas de afeto e sociabilidade. Os animais não só fazem companhia, como também promovem uma qualidade de vida para os donos e as pessoas que convivem com eles. Mas, ela conclui, é preciso ter responsabilidade com a saúde dos animais.

Acompanhe a entrevista na íntegra.