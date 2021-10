Por conta do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, nesta quinta-feira (28), a vacinação contra a Covid-19 em Belo Horizonte será realizada, exclusivamente, nas universidades parceiras para repescagem da terceira dose para idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com alto grau de imunossupressão já convocados.

Para receber o reforço do imunizante contra o coronavírus, idosos e profissionais de saúde devem ter recebido a segunda aplicação há seis meses, ou que faltem até 15 dias para completar este prazo. No caso dos imunossuprimidos, o intervalo entre a segunda dose deve ser de pelo menos 28 dias.

No momento da aplicação é necessário ter em mãos o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e comprovante de endereço em BH. As pessoas com alto grau de imunossupressão precisam apresentar, também, uma comprovação da condição de saúde. Um dos pontos de imunização é o campus das Faculdades Kennedy e Promove, no Prado, região Noroeste da capital.

Veja os endereços de vacinação no Dia do Servidor Público em BH:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – das 12h às 20h;

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários - das 8h às 20h;

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes - das 8h às 20h;

Faculdade Estácio de Sá (Unidade Floresta): avenida Francisco Sales, 23 - Floresta - das 8h às 17h;

PUC Minas Coração Eucarístico - avenida 31 de março, 577 - acesso 9 prédio 20 - Coração Eucarístico - das 8h às 16h;

Centro Universitário UNI-BH: rua Líbero Leone, 259 - Buritis - das 8h às 17h;

Faculdade Estácio de Sá: rua Erê, 207 - Prado - das 8h às 17h;

Faculdade Kennedy/Promove (Campus Prado): rua Sarzedo, 31 - Prado - das 8h às 17h;

Faminas-BH: das 8h às 17h - avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris - das 8h às 17h.

Leia mais:

Veja o que abre e fecha em BH nesta quinta, Dia do Servidor Público; PBH decretou ponto facultativo

Perto do fim, campanha de multivacinação infantil frustra meta de cobertura em BH