No dia em que o governador Romeu Zema (Novo) anunciou o início da vacinação contra o novo coronavírus, Minas chegou à marca de 646.091 pacientes infectados com a doença, conforme boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (18).

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), nas últimas 24 horas foram confirmados 2.482 casos da enfermidade, que já matou 13.483 pessoas no território mineiro desde o início da pandemia, em março do ano passado - 18 no intervalo de um dia.

Conforme o levantamento, 570.258 pessoas já se recuperaram da Covid-19. Outros 62.350 pacientes ainda estão em acompanhamento médico.

Belo Horizonte lidera tanto no número de casos quanto de mortes no Estado. A capital tem 74.825 infectados e 2.040 óbitos. Em segundo lugar vem Uberlândia, no Triângulo, com 48.814 confirmações e 767 mortos.

Vacina

A vacinação contra o novo coronavírus em Minas deve começar às 17h desta segunda-feira (18). A assessoria de imprensa do Estado informou que as 561 mil doses da vacina devem chegar por volta das 16h de hoje na capital, na Rede de Frio, na Gameleira, região Oeste da capital.

