Dia 26 de março é o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia. A data foi criada para difundir conhecimento sobre a doença e, assim, diminuir o preconceito. Em vários países, vestir-se de roxo é uma forma de desmitificar a doença e, por isso, a data também é conhecida como purple day - dia roxo, em tradução livre.

A epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, gerada por uma atividade elétrica anormal das células cerebrais, que provoca crises epiléticas. Há várias causas para a doença, como forte pancada na cabeça, uma infecção (meningite, por exemplo), neurocisticercose ("ovos de solitária" no cérebro), abuso de bebidas alcoólicas e de drogas. Muitas vezes a origem pode ter também relação com má formação congênita do cérebro.

As crises podem se manifestar de diferentes maneiras. As convulsivas são quando a pessoa contrai os músculos involuntariamente. Mas podem ocorrer ausências, quando a pessoa fica com o olhar fixo, perde contato com o meio por alguns segundos ou quando a pessoa não tem controle de seus atos, fazendo movimentos automáticos, como caminhar sem direção.

Confira algumas dicas de como ajudar uma pessoa em crise convulsiva:

- Mantenha a calma e tranquilize as pessoas ao seu redor;

- Tente evitar que a pessoa caia bruscamente ao chão;

- Mantenha-a deitada de barriga para cima, mas com a cabeça voltada para o lado, evitando que ela se sufoque com a própria saliva;

- Tente proteger a cabeça com algo macio;

- Nunca segure a pessoa nem impeça seus movimentos (deixe-a debater-se);

- Retire objetos próximos com que ela possa se machucar;

- Afrouxe as roupas da pessoa em crise, se necessário;

- Se for possível, levante o queixo para facilitar a passagem de ar;

- Não tente introduzir objetos na boca do paciente durante as convulsões;

- Não dê tapas;

- Não jogue água sobre ela nem ofereça nada para ela cheirar;

- Verifique se existe pulseira, medalha ou outra identificação médica de emergência que possa sugerir a causa da convulsão;

- Permaneça ao lado da pessoa até que ela recupere a consciência;

- Se a crise convulsiva durar mais que 5 minutos sem sinais de melhora, peça ajuda médica;

- Quando a crise passar, deixe a pessoa descansar.

Tratamento

O tratamento das epilepsias é feito com medicamentos que evitam as descargas elétricas cerebrais anormais, que são a origem das crises epilépticas. Casos com crises frequentes e incontroláveis são candidatos a intervenção cirúrgica.

Fonte: Ministério da Saúde

