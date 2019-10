Ainda no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, a pequena Clara Luisy Pereira Paes, de 10 anos, que caiu, no último dia 13 de outubro, do 9º andar de um prédio no bairro Heliópolis, na região Norte de Belo Horizonte, acordou assustada na madrugada deste domingo (20) após sonhar que estava caindo. A informação foi divulgada ao Hoje em Dia pelo pai da garota, Wallace Paes.

"Ela tem nos perguntado todos os dias sobre como foi o acidente e onde aconteceu. Esta noite ela sonhou que estava caindo. Acordou assustada e chorando", detalha. O quadro clínico da filha e a evolução de sua saúde foram descrito pelo pai como "assustadores".



O acidente aconteceu quando a menina estava dormindo na casa de familiares; suspeita é de sonambulismo O acidente aconteceu quando a menina estava dormindo na casa de familiares; suspeita é de sonambulismo

"Muito bom mesmo, agora o que tem que ter mais cuidado é o quadro ortopédico. A perninha dela quebrou muito, da bacia até a canela lá embaixo. Agora é uma batalha por dia", precisou.

Por enquanto, devido aos traumas sofridos no tórax, Clara ainda respira com ajuda de aparelhos. Mas a expectativa da família é que ela ainda consiga deixar o CTI nos próximos dias. "Ela está passando cada vez melhor, está muito bem, graças a Deus", finalizou.

Relembre o caso

A menina caiu do 9º andar do prédio onde moravam os primos, no bairro Heliópolis, no último domingo (13). O acidente aconteceu pouco depois da meia-noite. Ela foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) inconsciente, com múltiplas fraturas e trauma torácico.

A Polícia Civil investiga o caso e o inquérito deve ficar pronto em até 30 dias depois do acidente, podendo ser prorrogado por mais 30. Uma das possíveis causas é sonambulismo.

Leia mais:

Alta do CTI é adiada, mas menina que caiu do 9º andar tem melhor noite desde queda, diz pai

Após duas cirurgias, família de menina que caiu do 9º andar de prédio pede doações de sangue

Após mais uma criança cair do 9º andar de prédio, saiba como prevenir acidentes com o sonambulismo

Menina que caiu do 9º andar em BH por suspeita de sonambulismo segue no CTI, estável e consciente