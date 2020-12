A noite de véspera de Natal, nessa quarta-feira (24), foi de susto para uma família de Montes Claros, no Norte de Minas. O motivo é a presença de uma jiboia, juntamente com uma concentração de marimbondos, em uma árvore.

O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local, por volta das 18h, para ajudar na retirada dos animais. Segundo os militares, a cobra, de tinha aproximadamente 1,5 metro, subiu até a copa de um mamoeiro, de cerca de 7 metros de altura, e lá ficou.

Para piorar a situação, havia um enxame de vespas, o que dificultou consideravelmente as capturas, contaram os agentes.

Apesar da dificuldade, a guarnição estudou o caso e decidiu retirar os insetos em primeiro lugar. Em seguida, acessaram o local mais alto e capturaram a serpente. Ambos animais foram soltos em habitat natural.

De acordo com a corporação, a aparição de animais silvestres tem se tornado cada vez mais frequente nas cidades e uma das causas para isso são as queimadas, além do desmatamento das áreas verdes no entorno.

"Ressalta-se que tem sido possível observar a elevação da consciência ambiental por parte dos solicitantes, bem como daquelas pessoas que frequentemente encontram estes animais feridos ou em situação de risco, os acolhe e posteriormente os entregam aos Bombeiros para encaminhamento ao órgão competente", informou a corporação.

Os militares ainda declaram que, caso os animais não apresentem ferimentos e estejam com aspecto sadio, os mesmos são liberados, longe do perímetro urbano, para que não sejam recapturados.

Em caso de animais feridos, eles são encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestre (CETAS), para que após o trato definitivo tenham o destino final.