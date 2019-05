O clima singelo da celebração de um casamento marcou o fim de tarde no Santuário de São João Batista, em Barão de Cocais, na região Central de Minas Gerais. Um contraponto à tensão dos moradores que estão preocupados com a insegurança no complexo da Mina Gongo Soco, a união matrimonial estava marcada desde 2018 para o templo que fica cerca de 100 metros da ponte sobre o rio São João, por onde os rejeitos de minério chegariam em caso de rompimento da barragem Sul Superior.

Porém, uma das organizadoras da celebração informou à reportagem, que na segunda-feira da semana passada, quando surgiu a informação da possibilidade de queda do talude na mina da Vale neste sábado (25). “Os noivos procuraram a empresa, conversaram bastante e por pouco o casamento não foi cancelado”, contou a cerimonialista, que pediu para ter a identidade preservada.

Antes do início da celebração, marcada para 17h, a organização do casamento ainda pediu orientações aos militares do Corpo de Bombeiros e aos agentes da Defesa Civil que estavam em patrulhamento na praça em frente à igreja. “Muitos convidados não vieram. A lista era bem maior”, informou.

Os noivos são moradores de Barão de Cocais e não quiseram conversar com a imprensa. A cerimônia foi presidida pelo diácono José Apolonário, à frente do santuário há 22 anos. Após o casamento haverá uma festa planejada em um sítio fora da área de risco.



