Um norte-americano de 48 anos, procurado pela Interpol, foi preso na tarde de terça-feira (18) em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Segundo a Polícia Federal (PF), Sean Grebinger teria assassinado a esposa em 2013 e ocultado o corpo dela, que jamais foi encontrado.

Ainda segundo a PF, o homem agrediu outra mulher, com quem se casou no Brasil, em 31 de janeiro. O mandado de prisão para fins de extradição foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Por aqui, ele se passava por um ex-agente das Forças Especiais do Contraterrorismo americano.

Crime sem corpo

A prisão em Minas foi concluída com o apoio da Polícia Militar. O foragido já fazia parte da lista com Difusão Vermelha junto à Interpol. Segundo relatos das autoridades dos EUA repassados à PF, o assassinado da esposa, Crystal Dupuis Grebinger, teria ocorrido na Louisiana. Ela tinha quatro filhos com o foragido.

Investigações da polícia americana revelaram evidências substanciais da autoria do homicídio, além de longo histórico de abusos e violências praticados contra a companheira, que já havia obtido, inclusive, medidas protetivas judiciais contra o marido naquele país.

Casamento e violência no Brasil

Segundo o Federal Bureau of Investigation (FBI), duas semanas após o crime, ele pegou um voo com destino a São Paulo. No Brasil, casou-se, obtendo permissão de residência no país. Na tentativa de obter refúgio, declarou falsamente ser agente das Forças Especiais, além de simular perseguição política nos EUA.

Em janeiro deste ano, teria praticado violência doméstica contra a esposa brasileira no Sul de Minas. Após exame de corpo de delito, o preso será conduzido para o Presídio de Pouso Alegre, onde ficará à disposição da Suprema Corte Brasileira até que seja autorizada a extradição para os Estados Unidos.