A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) está com inscrições abertas até este domingo (18) para contratação de funcionários para compor o quadro de pessoal para atuar na unidade que está sendo construída na Gameleira, na região Oeste da capital.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Apac feminina, como já ficou conhecida, tem 21 vagas para nove cargos, com exigência de curso superior completo ou ensino médio. Os salários variam de R$ 710,59, para estagiários, a R$ 4.117,74 para graduados em Direito, Serviço Social, Pedagogia ou Psicologia.

Para se inscrever, os interessados devem enviar currículo para o e-mail apacbh@fbac.com.br com o título: "Processo Seletivo Simplificado Apac Feminina de Belo Horizonte", com o cargo a que deseja se candidatar.

Veja vagas

- Encarregado de disciplina e segurança (1 vaga), escolaridade curso superior em Direito, Serviço Social, Pedagogia ou Psicologia, salário de R$ 4.117,74;

- Encarregado de tesouraria (1 vaga), escolaridade curso superior em Administração, Economia, Contabilidade ou Direito, salário R$ 4.054,49;

- Auxiliar administrativo (2 vagas), escolaridade ensino médio completo ou cursando curso superior, salário R$1.625,83;

- Secretária (1 vaga), escolaridade ensino médio ou cursando ensino superior, salário R$1.394,64;

- Supervisor de oficinas (1 vaga), escolaridade ensino médio ou cursando ensino superior, salário R$1.960,82;

- Padeiro ou cozinheiro (1 vaga), escolaridade ensino médio, salário R$1.715,74;

- Inspetor de segurança (8 vagas), escolaridade ensino médio, preferencialmente cursando ensino superior, salário R$ 2.328,50;

- Condutor de segurança e administrativo (2 vagas), escolaridade ensino médio, salário R$ 2.328,50;

- Estagiário (4 vagas), cursando no mínimo o 4º período dos cursos de Administração, Serviço Social, Contabilidade ou Direito, salário R$ 710,59.

Processo seletivo

O processo seletivo será feito em quatro etapas, com análise de currículo, prova objetiva e redação, avaliação psicológica e entrevista. Os títulos do candidato selecionado devem ser apresentados no ato da contratação. A comissão que vai realizar o processo seletivo é composta por três pessoas atuantes na área técnica da Apac.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no site da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, no endereço www.fbac.com.br.

Apacs

Segundo o TJMG, as Apacs são entidades civis de direito privado com personalidade jurídica própria, cujo trabalho é baseado na valorização humana para oferecer ao condenado condições de recuperação. A metodologia Apac se consolidou como ferramenta para humanizar o sistema de execução penal de forma a contribuir para a construção da paz social.

O TJMG atua em favor da humanização no cumprimento das penas privativas de liberdade, da reinserção e justiça social e presta apoio institucional ao Método Apac, especialmente na mobilização de juízes e da sociedade civil para o bom funcionamento e a expansão das Apac’s no estado.

O edital 01/2019 do processo seletivo pode ser consultado aqui.