O cronograma de vacinação contra a Covid para esta semana em Belo Horizonte prevê imunização de moradores de 28 anos, reforço em profissionais da Educação Infantil e repescagem para quem perdeu o prazo de convocação. Quem está na fila tem a chance de agendar o horário de recebimento da vacina.

A meta da prefeitura é aplicar 88 mil vacinas até sexta-feira. O número total, no entanto, pode ser maior, já que hoje a população de 29 a 31 anos, que não compareceu aos postos na data certa, poderá se proteger. E também pessoas com doenças crônicas, deficiência permanente e Síndrome de Down, bem como gestantes e puérperas com comorbidades que estão com o reforço atrasado.

Amanhã, a imunização por faixa etária será retomada na capital. Será a vez dos belo-horizontinos com 28 anos. Depois, na quarta e quinta-feira, os trabalhadores da educação infantil receberão o complemento, demanda antiga da categoria, que voltou às salas de aula em maio. Primeiro, serão os funcionários de 41 a 59 anos, seguidos por aqueles de 18 a 40.

É possível agendar o horário da imunização pela internet e apenas no dia da convocação do grupo

Na sexta-feira, será aplicada a segunda dose para pessoas de 38 anos vacinadas com a CoronaVac, que deve ter intervalo de 14 a 28 dias entre as injeções. A expectativa é a de que 31 mil pessoas concluam o esquema vacinal.

O horário de funcionamento é das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 no drive-thru. É necessário apresentar identidade, comprovante de residência, além de não ter tomado qualquer vacina nas últimas duas semanas nem ter testado positivo para a doença nos últimos 30 dias. Para o reforço, as orientações são as mesmas, mas é preciso ter o cartão de vacinação em mãos.

Até o momento, mais de 1,5 milhão de pessoas foram vacinadas em BH, sendo que mais de 730 mil já receberam o reforço. Foram contemplados com a vacina da Janssen, administrada em dose única, outros 58 mil moradores.

Agendamento

Será possível marcar o horário da imunização, graças a um projeto experimental com objetivo de levar mais comodidade aos cidadãos.

O agendamento pode ser realizado pela internet e apenas no dia da convocação do grupo. Serão ofertadas 140 vagas por dia, em dez Centros de Saúde fixos, localizados nas nove regionais do município. Os horários serão, inicialmente, no período da tarde, de segunda a sexta-feira, e de acordo com a disponibilidade de vagas do sistema (veja aqui.)

