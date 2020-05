A equipe da Secretaria de Estado de Saúde fez uma nova previsão de pico para a epidemia de Covid-19 em Minas Gerais. Agora, trabalha-se com a previsão de um maior estresse no sistema de saúde em 9 de julho, um dia após a da estimada no estudo anterior. A informação foi divulgada pelo secretário Carlos Eduardo Amaral, em coletiva nesta quinta-feira (14).

De acordo com ele, duas projeções foram feitas pela secretaria, sendo que uma leva em conta o comportamento estatístico do Brasil e outra a realidade específica para o Estado. A previsão do “padrão Brasil” estima mais de 2.900 casos nessa data, demandando 1.600 internações de UTI ao mesmo tempo em todas as regiões mineiras.

Já a estimativa do “padrão Minas” é de 2.046 casos de Covid-19 no dia 9 de junho, demandando 1.140 internações em terapia intensiva. Atualmente, o Estado conta com pouco mais de 2.300 leitos de terapia intensiva, com 63% de ocupação. Na rede privada, há cerca de mil leitos de UTI.

Amaral explica que a estimativa feita a partir e dados nacionais segue a mesma metodologia da primeira previsão feita pela secretaria, ainda em março. “Fazemos as duas previsões para ter dois referenciais. Isso deixa claro que sem todas as medidas que tomamos, com orientação de uso de máscaras e lavagem das mãos, se não tivéssemos a aderência dos mineiros, teríamos um pico um pouco maior, um estresse maior do serviço de saúde no Estado”, afirmou o secretário.

Se houver saturação nos hospitais públicos do Estado, pacientes clínicos poderão ser levados para o Hospital de Campanha, montado no Expominas, em Belo Horizonte. O espaço foi projetado para oferecer 740 leitos de enfermaria e 28 de estabilização, totalizando 768 vagas. Não há expectativa, até o momento, de vagas de terapia intensiva nesse complexo, gerenciado pela Polícia Militar.

De acordo com a secretaria, neste momento, o Estado contabiliza 2.131 casos de Covid-19 sendo acompanhados no momento. Desse total, 704 permanecem internados e 1.583 em isolamento domiciliar. Minas também tem 1.680 pessoas curadas e 139 mortes confirmadas.