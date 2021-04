Nova Lima vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 para idosos de 67 anos a partir desta terça-feira (13).

A imunização será realizada em formato drive-thru, na sede do município e no Espaço Cultural da avenida José Bernardo de Barros, das 9h às 14h. A ação também contempla a região Noroeste, das 9h às 15h, nos postos de saúde dos bairros São Sebastião das Águas Claras (Macacos) e Vale do Sol, além do Complexo de Saúde do Jardim Canadá.

Os idosos devem apresentar carteira de identidade ou outro documento com foto e comprovante de endereço. Além disso, a orientação é evitar mais de um acompanhante no veículo.

Pessoas com sintomas gripais não devem ser vacinadas, e, no caso do drive-thru, quem não puder comparecer na terça poderá ser vacinado posteriormente, mediante o agendamento da unidade de saúde mais perto de casa.

Confira os horários e endereços:

- Drive-thru na sede do município

Horário: 9h às 14h

Local: Espaço Cultural – Avenida José Bernardo de Barros, s/n, Bairro Alvorada

- Nas UBSs da Região Noroeste

Horário: 9h às 15h

Outros locais:

- UBS São Sebastião das Águas Claras (Macacos): Rua São Sebastião, s/nº

- Unidade de Apoio Vale do Sol: Avenida Terra, nº 28

- Complexo de Saúde do Jardim Canadá: Rua Vancouver, 225