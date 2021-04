Idosos de 65 e 66 anos começam a ser vacinados em Nova Lima, na Grande BH, nesta terça-feira (20). As doses serão aplicadas das 9h às 15h, em formato de drive-thru, no Espaço Cultural, na sede do município. A imunização também ocorrerá em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) das regiões Noroeste e Nordeste.

Nas UBSs dos bairros Água Limpa e Honório Bicalho, o serviço ocorrerá por meio de agendamento. O morador deverá aguardar o contato do agente de saúde para saber o horário que deverá comparecer à unidade. Já na São Sebastião das Águas Claras (Macacos) e na Vale do Sol, além do Complexo de Saúde do Jardim Canadá, a pessoa poderá comparecer sem agendamento, dentro do horário de vacinação.

Para receber a dose, é preciso apresentar carteira de identidade ou outro documento com foto e comprovante de endereço. Além disso, a orientação é evitar mais de um acompanhante no veículo. Pessoas com sintomas gripais não devem ser vacinadas, e, no caso do drive-thru, aquelas que não puderem comparecer na data, serão imunizadas posteriormente.

Confira os endereços:

- Drive-thru na Sede do município

Horário: 9h às 15h

Local: Espaço Cultural – Avenida José Bernardo de Barros, s/n, Bairro Alvorada

- Nas UBSs:

Horário: 9h às 15h

Por agendamento, devendo o idoso aguardar contato do agente de saúde para saber o horário que deverá comparecer:

· UBS Água Limpa

· UBS Honório Bicalho

Sem agendamento, podendo a pessoa comparecer dentro do horário:

· UBS São Sebastião das Águas Claras (Macacos)

· UBS Vale do Sol

· Complexo de Saúde do Jardim Canadá

