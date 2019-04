A Prefeitura de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou um caso de meningite meningocócica em um menino de 6 anos, que está internado desde o início do mês Hospital Infantil João Paulo II. Segundo o município, a criança tem quadro de saúde estável com melhora clínica.

Um teste para a doença havia apresentado resultado negativo para doença, mas um novo exame realizado pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) obteve resultado positivo para bactéria Neisseria meningitidis.

Não há notificações de outros casos relacionados, por isso não há situação de surto ou epidemia da doença em Nova Lima. Mesmo assim, segundo o município, todas as medidas de vigilância foram tomadas, como acompanhamento da criança, avaliação do histórico vacinal, profilaxia dos contatos íntimos e vigilância de novos casos.

De acordo com o Ministério da Saúde, a meningite consiste basicamente no processo inflamatório das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A enfermidade pode ser causada por vários agentes diferentes e, também, por processos não infecciosos, como medicamentos e tumores. Entre os agentes infecciosos, são considerados mais importantes as meningites bacterianas e virais, por terem um capacidade maior de causar surtos e, no caso da bacteriana, também por sua gravidade.

Imunização

Hoje, o sistema público oferece apenas a vacina contra a meningite do tipo C, indicada para bebês (aos 3 e 5 meses e com reforço aos 12 meses) e adolescentes (dos 11 aos 14 anos). Mas o Ministério da Saúde anunciou na semana passada que irá disponibilizar o imunizante conjugado que protege contra quatro sorotipos de meningite bacteriana (a mais grave): A, C, W e Y. A vacina contra o sorotipo B pode ser encontrada na rede particular.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Nova Lima, a vacina contra o Haemophilus influenzae tipo B (presentes na vacina Pentavalente, recebidas aos 2, 4 e 6 meses de idade) também protege contra a meningite e faz parte do calendário oficial de vacinação. Desde 2011, a vacina conjugada contra meningite por meningococo C faz parte do Calendário Básico de Imunização. O esquema de vacinação obedece aos seguintes critérios: uma dose deve ser aplicada aos 3 meses; outra, aos 5 meses e a dose de reforço, aos 12 meses.

As crianças que em 2011 estavam fora da faixa etária para receber a vacina vão receber dose única quando completarem 11 anos até um dia antes de completarem 15 anos. Se ela não ainda foi vacinada, ou em caso de dúvidas, a Prefeitura orientar pais, mães e responsáveis a levarem o cartão da criança nas Salas de Vacinação para conferência e aplicação da dose se necessário.

Sintomas

No caso da infecção bacteriana, o paciente pode ter febre, dor de cabeça e rigidez do pescoço de forma súbita. Outros sintomas, como mal-estar, náuseas, vômito, aumento da sensibilidade à luz e confusão mental, podem aparecer. Em casos mais graves, podem acontecer convulsões, delírio, tremores e coma. Na meningite viral, além desses sintomas, a pessoa pode apresentar falta de apetite, irritabilidade, sonolência e falta de energia.

