Os profissionais da Educação pública e particular de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começarão a ser vacinados contra a Covid-19 a partir desta terça-feira (1). Os trabalhadores receberão o imunizante da AstraZeneca, produzido pela Fiocruz.

De acordo com a prefeitura, a primeira etapa de vacinação é voltada para aqueles que atuam nos segmentos infantil e fundamental (até o segundo ano) com crianças de 3 a 7 anos. O serviço acontecerá em formato de drive-thru, das 9h às 15h, no Espaço Cultural, localizado na avenida José Bernardo de Barros, no bairro Alvorada. Na data, não haverá funcionamento da sala de vacinas da Policlínica.

"Para receber a dose, o profissional deverá comparecer com documento de identificação com foto, CPF, carteira de trabalho e previdência social, com especificação da função (CTPS), contracheque ou contrato de trabalho, além de declaração devidamente assinada (clique aqui)", informou, em nota.

Além dessas condições, a Secretaria Municipal de Saúde relembra que pessoas com sintomas gripais não deverão comparecer à vacinação. Segundo a pasta, elas serão imunizadas posteriormente em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Policlínica.

Outra recomendação é que pessoas que testaram positivo para Covid-19 aguardem 30 dias, contados da data do resultado de exame PCR, para receberem a vacina. Por fim, a pessoa que recebeu qualquer outra vacina, incluindo a de gripe, deve respeitar um intervalo de 14 dias para receber o imunizante contra a Covid-19.

A prefeitura ainda relembrou que a vacina aplicada nos profissionais da Educação será a AstraZeneca, imunizante que é contraindicado para gestantes, puérperas e pessoas com trombofilia plaquetária, conforme orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Dessa forma, profissionais da educação que se enquadram nesses grupos não poderão receber a dose nesse momento.

