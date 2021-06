Pessoas sem comorbidades começam a ser vacinadas contra a Covid-19 em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (10), estão sendo imunizados na cidade aqueles com 58 e 59 anos.

A primeira dose será aplicada até 15h no drive-thru do Espaço Cultural, na avenida José Bernardo de Barros, no bairro Alvorada. Segundo a prefeitura, as doses estão limitadas a 1,4 mil e o público receberá o imunizante da AstraZeneca.

É necessário levar CPF, identidade e comprovante de endereço. Pessoas com sintomas gripais serão vacinadas em outro momento, em uma das Unidades Básicas de Saúde ou na Policlínica. Os moradores que tenham recebido qualquer outra vacina, deverão aguardar por 14 dias. Quem testou positivo para o coronavírus também precisa esperar. Neste caso, por 30 dias a partir do resultado do exame PCR.

