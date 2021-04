As escolas privadas de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), retornam às aulas presencias a partir de 10 de maio, com atendimento de crianças de 3 a 7 anos.

A informação foi dada pela presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Minas Gerais (Sinep-MG), Zuleica Reis Ávila, que se reuniu na manhã dessa terça-feira (27) com o prefeito da cidade, João Marcelo Dieguez Pereira, e com a secretária municipal de Educação, Sueli Baliza.

Em nota, a Prefeitura de Nova Lima informou que após um mês será a vez dos alunos a partir de 8 anos.

Já a retomada das atividades nas escolas municipais será escalonada, com as aulas presenciais para crianças de 3 a 7 anos em 14 de junho. Os estudantes de 8 anos terão o retorno logo após o recesso escolar, em 2 de agosto.

Segundo a presidente do Sinep, em Belo Horizonte as crianças acima de 5 anos só devem retornar às escolas daqui três semanas. Ainda não existe previsão para as faculdades e universidades voltarem ao sistema presencial, assim como em outras cidades do Estado também não foi definido um calendário para a volta das aulas presenciais no ensino privado, como é o caso de Contagem, também na região metropolitana, e Uberlândia, no Triângulo.

Acompanhe a entrevista na íntegra: