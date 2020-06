A UPA Norte I, localizada no bairro Aarão Reis, deve ser inaugurada no início de julho, afirmou o secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado, durante uma live realizada na manhã desta sexta-feira (19), promovida pelo Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte.

As obras da unidade de pronto-atendimento haviam sido interrompidas em 2016 e retomadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) em julho do ano passado. O investimento foi de aproximadamente R$ 3,4 milhões, com recursos originados do Banco de Desenvolvimento da América Latina.

De acordo com o secretário, já houve liberação de recursos para as compras necessárias para o funcionamento da unidade, que deverá substituir o edifício que abriga atualmente a UPA Norte, no bairro Primeiro de Maio. Somente em 2018, a unidade realizou mais de 97 mil atendimentos.

Machado adiantou ainda que mais seis centros de saúde devem ser entregues até outubro, entre eles aqueles que vão atender aos bairros Boa Vista, Coqueiro e Copacabana.

Segundo ele, Belo Horizonte conta hoje com um aporte de R$ 113 milhões para a saúde, entre recursos do próprio município, devolução da Câmara Municipal e repasses do Governo Federal e do Governo de Minas.

Medicamentos

Os anestésicos e bloqueadores musculares, usados em cirurgias e na intubação de pacientes com Covid-19, que estão escassos em Belo Horizonte, devem ter o fornecimento normalizado nas duas próximas semanas, de acordo com Jackson Machado.

Segundo ele, a normalização será possível porque o Ministério da Saúde, atendendo a pedidos das secretarias municipais e estaduais de várias partes do país, decidiu fazer uma licitação única para a compra dos medicamentos. Diversos entidades ligadas a ministério públicos intermediaram a negociação com o ministério. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18).