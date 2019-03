Os foliões vão poder curtir o Carnaval com mais tranquilidade. O MG App, aplicativo gratuito do Governo de Minas Gerais, disponibiliza informações sobre a localização de equipamentos de saúde e segurança, além de diversos serviços públicos estaduais por meio de celulares e outros dispositivos móveis.



Para facilitar ainda mais, o aplicativo está de cara nova. O novo layout foi lançado na sexta-feira (1) e está disponível para celulares Android e iOS. A atualização torna ainda mais claro o acesso da população às funcionalidades do aplicativo.



O MG App é coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e desenvolvido pela Prodemge, que também foi responsável pela criação do novo layout.



“Estava na hora de mudar. Definimos um novo visual para o aplicativo, mais moderno e limpo, melhoramos sua usabilidade e reorganizamos o menu. Tudo isso para evoluir a experiência do usuário do MG App. Queremos trabalhar permanentemente para aprimorar essa ferramenta de acesso aos serviços do Estado”, explicou Rodrigo Paiva, diretor-presidente da Prodemge.



Para o titular da Seplag, Otto Levy, “a gestão atual do executivo mineiro tem como foco o cidadão. O novo layout do MG App e a inclusão de mais funcionalidades vão neste sentido, facilitando a vida do cidadão, aumentando a oferta de serviços e a comodidade para ele”, disse, completando que “vamos caminhar com esta visão para sermos cada vez mais um Estado digital”.



O MG App tem, em média, 230 mil usuários que utilizam o aplicativo mensalmente e fez novas parcerias para incorporar serviços que buscam facilitar ainda mais a vida do cidadão. Uma delas é a ferramenta que possibilita realizar consultas de quadro de horários, itinerários e valores das passagens de linhas de ônibus que integram o sistema intermunicipal e metropolitano de transporte. A consulta pode ser feita pelo número, nome ou origem/destino da linha.



Além disso, o MG App passou a registar ocorrências referentes às rodovias e ao transporte intermunicipal ou metropolitano, incluindo o táxi metropolitano, em qualquer local e horário, sem que seja preciso acessar um computador. Por exemplo, é possível registrar ocorrências referentes a buracos na pista, necessidade de capina, excesso de velocidade e imprudência no transporte metropolitano, estado de conservação dos veículos, entre outras.



Neste ano, também foi ampliada a parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais, permitindo que o cidadão acesse a Delegacia Virtual via MG App para registrar ocorrências de extravio de documentos e objetos. Dessa forma, não é necessário ir presencialmente a uma unidade policial, basta acessar o aplicativo e preencher um formulário. Após a validação dos dados pela Polícia Civil, o responsável pela ocorrência recebe o link do boletim por e-mail. Antes, o MG App já permitia registrar boletins de acidentes de trânsito sem vítima.



Outros serviços



Lançado em 2016, o MG App já disponibiliza serviços on-line da Cemig, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), da Copasa, Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran), entre outros, além de dar acesso a endereços, telefones e horário de atendimento das principais unidades de prestação de serviços, como delegacias e escolas.

