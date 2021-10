Uma nova faixa exclusiva para o transporte coletivo será implantada nesta terça-feira (19) na capital mineira. Conforme informou a BHTrans, será ao longo das ruas Olinto Magalhães, Rio Pomba e Três Pontas, entre a rua Pelotas e a avenida Pedro II, nos bairros Padre Eustáquio e Carlos Prates, na região Noroeste.

Ainda de acordo com a autarquia, a implantação faz parte de uma série de ações na infraestrutura das vias da cidade e tem objetivo de melhorar a velocidade dos ônibus. A faixa terá 3,8 quilômetros de extensão e funcionará das 6h30 às 9h.

No trecho serão contemplados 17 pontos de embarque e desembarque para 19 linhas. Em BH, já são oito os locais com novas faixas exclusivas operacionais, somando-se às das ruas Espírito Santo, Itajubá e São Paulo, implantadas em agosto de 2021, e ruas Niquelina e Domingos Vieira, implantadas em setembro do ano passado.

Melhoria do transporte coletivo

Com as faixas exclusivas, a PBH pretende oferecer um ganho de eficiência para os ônibus, reduzindo o tempo de viagem dos usuários.

“As faixas exclusivas são implantadas com mais rapidez, pois não necessitam de obras físicas, apenas indicação, placas e pinturas no pavimento. Serão mais de 20 km de faixas exclusivas operacionais, ajustes em pontos de embarque e desembarque, além de operações de trânsito em cruzamentos com maior volume de veículos para garantir o acesso dos ônibus às faixas exclusivas. Novas intervenções operacionais estão programadas para os próximos meses”, disse em nota.

