Temor de desperdício e aumento de preços. As novas regras sobre as características visuais que atestam a qualidade de frutas e verduras geram dúvidas em comerciantes e consumidores. Alimentos como banana, maçã e alface não podem estar murchos, muito maduros ou “verdes” demais ao serem expostos nas bancadas.

O estabelecimento terá que manter os produtos inteiros, limpos, firmes e sem pragas aparentes ou cheiro estranho. As normas foram editadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) há um ano e passam a ser fiscalizadas agora. Porém, não há detalhes sobre punições para quem descumprir as determinações.

O mestre de obras Custódio Bonifácio, de 52 anos, acredita que levará mais qualidade para casa. “Fico incomodado com mosquitos voando sobre os tomates”, diz ele, que já encontrou fruta podre em estabelecimentos.

“(A nova regra) dá mais segurança ao cidadão para consegui produtos com um padrão mínimo”, destaca a nutricionista Ana Carolina Barbosa, professora das Faculdades Kennedy.

A especialista frisa ser comum saldões de frutas e legumes com o valor muito abaixo do praticado, mas com a integridade do produto comprometida. “Pode provocar até intoxicação alimentar”.

Norma abrange frutas como a banana

No lixo

Gerente de um sacolão no hipercentro de BH, Darmi de Almeida acredita que os 20 quilos de hortaliças que descarta diariamente irá aumentar. “A casca ferida de uma banana não significa que está ruim. Muitas vezes, a fruta ‘machuca’ no transporte. Algumas maçãs, mesmo protegidas por papelão, chegam com ‘amassados’. Vou ter que jogar fora?”, questiona.

Fiscalização

Segundo a Secretaria de Saúde da capital, atualmente são os próprios donos de estabelecimentos que se desfazem dos produtos.

Ainda segundo a pasta, os fiscais se atentam a produtos industrializados com data de validade vencida ou mal acondicionados. Suspeitas de irregularidades podem ser denunciadas pelo telefone 156 ou no site da prefeitura.

Procurado, o Mapa não atendeu aos telefonemas nem respondeu ao e-mail enviado.