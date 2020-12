Nove das 14 macrorregiões de saúde de Minas Gerais deverão ter apenas os serviços em funcionamento no início de 2021. O Comitê Extraordinário Covid-19 definiu nesta quarta-feira (30) que as regiões Centro e Oeste devem regredir para a onda Vermelha do programa Minas Consciente. Outras sete já haviam passado por essa recomendação em semanas anteriores.

A decisão foi tomada a partir da piora em diversos indicadores de monitoramento da epidemia de Covid, como aumento no número de casos confirmados e crescimento na ocupação de leitos da rede pública. A região Sul, que apresentou melhoras, pôde retornar para a onda Amarela.

No Centro, onde está a Região Metropolitana de Belo Horizonte, 72,6% dos leitos de terapia intensiva estão ocupados. No Oeste, onde estão cidades turísticas do entorno da represa de Furnas (um dos principais destinos turísticos do estado), a taxa de ocupação das UTIs é de 67,95%. A orientação para as duas regiões, de funcionamento apenas de serviços essenciais, é válida a partir de sábado (2).

A onda vermelha permite apenas o funcionamento de serviços essenciais como farmácias, supermercados, padarias e bancos. Assim como as regiões Centro e Oeste, também estão nesta onda Jequitinhonha, Leste, ​Leste do Sul, Nordeste, Vale do Aço, Sudeste, Centro-Sul.

Com a nova orientação para as regiões Centro e Oeste, cidades de grande porte que aderiram ao programa Minas Consciente poderão restringir o funcionamento do comércio nos próximos dias, como Betim, Divinópolis e Ribeirão das Neves. A decisão de acatar ou não às recomendações do programa cabe a cada prefeito.

Belo Horizonte não aderiu ao Minas Consciente e tem seguido um caminho próprio de restrições ou reaberturas desde o início da pandemia, em março. Nesta quarta-feira (30), o prefeito Alexandre Kalil fez um alerta à população: se os indicadores não melhorarem em sete dias, ele assinará um decreto para permitir apenas o funcionamento de serviços essenciais. Neste momento, a taxa de transmissão da doença está caindo, mas a ocupação de leitos de UTI Covid está em alto patamar, acima de 78%.

Veja o que pode funcionar na onda Vermelha, conforme as orientações do programa Minas Consciente:

- Supermercados, padarias, lanchonetes, lojas de conveniência;

- Bares e restaurantes (somente para delivery ou retirada no balcão);

- Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros;

- Serviços de ambulantes de alimentação;

- Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavanderias, pet shop;

- Bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito;

- Vigilância e segurança privada;

- Serviços de reparo e manutenção;

- Lojas de informática e aparelhos de comunicação;

- Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões;

- Construção civil e obras de infraestrutura;

- Comércio de veículos, peças e acessórios automotores.

