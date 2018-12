Subiu para 16 o número de mineiras que afirmam terem sido abusadas sexualmente pelo médium João de Deus. Os depoimentos de nove delas já foram formalizados no Ministério Público (MP) do Estado e encaminhados aos promotores de Goiás, que concentram as investigações. O religioso está detido desde o último domingo.

O curandeiro está encarcerado no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia. Ele divide a cela com outros três homens. Ontem, o advogado Alberto Toron, que representa João de Deus, protocolou um habeas corpus na tentativa de reverter a prisão preventiva, alegando a idade elevada e o estado de saúde do cliente.

Caso a estratégia da defesa não tenha sucesso, será pedida a conversão para alguma medida cautelar, como o uso da tornozeleira eletrônica. Mais de 400 relatos de abusos por parte do médium foram recebidos pelo MP de Goiás, desde que as denúncias foram veiculadas em 7 de dezembro, pela TV Globo. As declarações chegam por e-mail e telefone. Do total, de acordo com o órgão, 30 já foram formalizadas presencialmente.

Ainda segundo a Promotoria, as acusações apontam para a prática dos crimes de estupro e violação sexual mediante fraude. Vários dos casos relatados teriam ocorrido nos últimos seis meses.

O líder religioso poderá ser enquadrado por estupro de vulnerável tanto por ter abusado de menores de 14 anos como por ter vitimado pessoas que estavam com alguma enfermidade na ocasião e, portanto, não poderiam “oferecer resistência”. Funcionários da Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, também devem ser investigados.

