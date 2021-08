Dos 12 casos confirmados da variante Delta da Covid-19 em Minas, nove ocorreram por transmissão comunitária. A informação foi oficializada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta terça-feira (17).

De acordo com o órgão, apenas as ocorrências de Juiz de Fora, na Zona da Mata, e duas de Belo Horizonte tiveram origem fora do território mineiro. Os moradores da capital - dois adolescentes - voltaram de viagem ao Reino Unido. O outro fato aconteceu após retorno da Índia.

Em nota, a SES afirmou que segue conduzindo a investigação junto aos municípios para avaliação da história clínica e epidemiológica dos pacientes e seus contatos. “Diante das investigações realizadas, número de confirmações e distribuição dos casos pelo território, pode-se afirmar que existe transmissão comunitária da variante Delta no estado”, afirmou

Em Minas, os casos foram confirmados nas regiões Central (5), Sudeste (4), Noroeste (2) e Norte (1). Até esta segunda-feira (16), 11 notificações já haviam sido detalhadas pelo Estado. O 12º caso foi detectado em BH, em uma profissional do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC), de 52 anos.

A secretaria e a Fundação Ezequiel Dias (Funed), em parceria com a UFMG, estão monitorando em tempo real as variantes em circulação no território. O envio de doses adicionais para atendimento aos municípios foi solicitado ao Ministério da Saúde.

Veja abaixo todos os casos e suas origens:

Itabirito - transmissão comunitária (mulher, 59 anos)

Montes Claros - transmissão comunitária (homem, 30 anos)

Unaí - transmissão comunitária (mulher, 40 anos)

Unaí - transmissão comunitária (mulher, 24 anos)

Carangola - transmissão comunitária (mulher, 38 anos)

Divino - transmissão comunitária (homem, 49 anos)

Divino - transmissão comunitária (homem, 59 anos)

Belo Horizonte - importado (homem, 12 anos)

Belo Horizonte - importado (homem, 14 anos)

Juiz de Fora - importado (homem, 33 anos)

Virginópolis - transmissão comunitária (homem, 50 anos)

Belo Horizonte - transmissão comunitária (mulher, 52 anos)

