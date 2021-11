Novembro mal começou e cinco das nove regiões de Belo Horizonte já registram mais de 40% do acumulado de chuva esperado para o mês. Nesta segunda-feira (8) a capital mineira foi atingida por pancadas isoladas de chuva em todas as regionais. Na região Leste o índice já passou da metade do que está previsto para novembro, com 119 milímetros no acumulado - o número equivale a 119 litros de água por metro quadrado.

A previsão para esta semana é de tempo nublado e muita chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de que até o dia 12 de novembro o céu na capital fique encoberto, com ocorrências de chuvas isoladas.

No início da tarde desta segunda, a Defesa Civil da capital emitiu um alerta para risco de queda de granizo. Nesses casos, o órgão recomenda que as pessoas procurem um lugar seguro e não permaneçam em áreas abertas, no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica. Para quem está de carro, a indicação é estacionar em local seguro e coberto, além de sempre se atentar às sinalizações para áreas de inundação.



Confira o acumulado de chuva no mês de novembro, em relação à média climatológica do mês de 239,8mm

Barreiro: 108,2 (45,1%)

Centro Sul: 111,9 (46,7%)

Leste: 121,0 (50,5%)

Nordeste: 95,4 (39,8%)

Noroeste: 104,6 (43,6%)

Norte: 67,2 (28,0%)

Oeste: 102,4 (42,7%)

Pampulha: 78,8 (32,9%)

Venda Nova: 72,5 (30,2%)

