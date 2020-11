Nada menos que 340 mil bebês nascem prematuros a cada ano no Brasil, o que coloca o país no 10º lugar no ranking mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), complicações nos partos realizados antes das 37 semanas de gestação representam a principal causa de mortalidade infantil.

A ginecologista e obstetra Andrea Brescia, diretora da Clínica Consultar em BH, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o assunto e os cuidados que as gestantes devem tomar. A live com a especialista será nesta quinta (26), às 14h30, no Instagram do Hoje em Dia.