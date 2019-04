Dados coletados nas mais de 3 mil estações hidrometeorológicas brasileiras estão disponíveis em aplicativo gratuito para Android e iOS. A iniciativa é da Agência Nacional de Águas (ANA) e leva o nome de Hidroweb Mobile.

A ferramenta é útil para o acompanhamento, inclusive em tempo real, de dados de chuvas, nível e vazão dos rios do país. O aplicativo oferece a opção de encontrar as estações mais próximas do usuário a partir da localização do dispositivo móvel, que pode ser um celular ou tablet.

"Com o Hidroweb Mobile, o cidadão e profissionais da área de recursos hídricos passam a contar com um acesso simplificado a dados, em tempo real, de níveis e vazões dos principais rios do Brasil e de chuva em várias cidades brasileiras. Para isso, basta usar dispositivos móveis, como celulares e tablets, que já fazem parte do dia a dia do brasileiro", afirma o coordenador de Dados e Informações Hidrometeorológicas da ANA, Walszon Lopes.

Também há um filtro que permite ao usuário encontrar as estações que pretende consultar por tipo (fluviométrica ou pluviométrica), estado, município, bacia hidrográfica, rio, entidade responsável ou operadora.

Para baixar na Play Store (Android), clique aqui. Já na App Store (iOS), aqui. O Hidroweb também pode ser acessado por meio de computadores, neste link.