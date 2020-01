A partir de 0h de domingo (5), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) vai aumentar mais uma vez a tarifa unitária do metrô de Belo Horizonte. Por este motivo, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) informa que as tarifas de integração das linhas do Sistema de Transporte Metropolitano também serão readequadas. A diferença de R$ 0,25 do reajuste será totalmente repassada à CBTU.

Para os passageiros que não utilizam a integração com o metrô, as tarifas dos ônibus metropolitanos permanecem inalteradas. No cálculo das novas tarifas de integração, as empresas de ônibus continuarão recebendo os mesmos valores, sendo a diferença do reajuste totalmente repassada à CBTU.

A Seinfra já comunicou às empresas, que operam as 124 linhas integradas ao metrô, para adotarem as providências necessárias para a cobrança dos novos valores da tarifa reajustada, conforme Resolução nº 02, de 2 de janeiro de 2020. Cartazes serão afixados dentro dos ônibus, informando o novo valor.

A CBTU ainda vai implementar mais uma recomposição tarifária, em 7/3. Antes da data, a secretaria vai comunicar as alterações na tarifa integrada das linhas metropolitanas.

Confira a relação das tarifas das linhas metropolitanas integradas ao metrô:



(*Com Agência Minas)