A Prefeitura de Belo Horizonte inaugurou, nessa segunda-feira (1), a nova sede do Centro de Saúde Itaipu/Jatobá, na rua Wanderley de Sales Barbosa, 350, no bairro Marilândia, na região do Barreiro. De acordo com o executivo municipal, a unidade pode realizar uma média de 500 atendimentos diários.

O espaço é referência para cerca de 11 mil pessoas. São 17 consultórios, salas de espera, de procedimentos, de curativos, de higienização, de coleta, além de multiuso, recepção, zoonoses, farmácia, assistência farmacêutica, vacina e consultório odontológico, entre outros, em dois andares e área construída de 1.085m².

Além da estrutura física, o local conta com três equipes de Saúde da Família, duas de saúde bucal e outra de apoio com ginecologista, pediatra e clínico, residentes médicos, fisioterapeuta e psicólogos, além de equipe de enfermagem, administrativo, agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde.

Parceria

A prefeitura informou que a entrega do espaço faz parte de um pacote de obras, viabilizado em Parceria Público Privada (PPP), que prevê a reconstrução de 40 centros de saúde da capital, além da construção de uma Central de Material Esterilizado e de um laboratório central.

Desse total de obras, 21 já foram iniciadas e três, incluindo o Centro de Saúde Itaipu/Jatobá, já foram entregues para a população.

"Todos os centros de saúde contemplados na PPP terão espaço físico padronizado e áreas com 100% de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida", informou a prefeitura, em nota.

Tecnologia

Para a realização das obras, foi utilizado um modelo industrializado, tecnologia que, segundo a gestão municipal, possibilitou mais rapidez na conclusão da obra.

Nesse modelo, estruturas de concreto com fechamentos de tijolos/blocos ou alvenaria estrutural são substituídas por uma estrutura de aço galvanizado leve, revestida com placas prontas para receber pintura ou revestimentos.

