A liberação total do trânsito na BR-381, na altura de Nova Era, na região Central de Minas Gerais, prevista para esta tarde, foi adiada por causa da ocorrência de novo foco de incêndio, durante a manobra de destombamento do último veículo, envolvido no acidente no fim da manhã desse sábado (21). Já são mais de 30 horas de interdição, desde que um caminhão-taque, carregado com álcool combustível, se cochou contra uma carreta que vinha no sentido contrário. Após o impacto, houve a explosão e as chamas se espalharam pela pista. Uma pessoa morreu carbonizada.

Por causa do fogo intenso e do risco de novas explosões, o trânsito foi interrompido totalmente por volta das 11h da manhã de sábado. Mais tarde, após o combate às chamas, a Polícia Rodoviária Federal adotou o esquema "Pare-Siga" para liberar a passagem de veículos no local.

Neste domingo, entre 12h e 13h, a pista foi novamente fechada, nos dois sentidos, para isolamento da área de segurança no trabalho de transbordo do combustível. O congestionamento no sentido Governador Valadares chegou a 10 quilômetros.

Os bombeiros também trabalharam durante toda manhã e parte da tarde na limpeza da via.

Nesta noite, a PRF trabalha no esquema "Pare-Siga". Não há previsão de liberação total da pista.

