Minas Gerais recebeu, nesta sexta-feira (9), o 29º lote com 351.040 vacinas contra a Covid-19 para dar continuidade à campanha de imunização. São 79,6 mil doses da CoronaVac e 271.440 da Pfizer. Até o momento, o Estado já recebeu 15.404.694 doses do Ministério da Saúde.

Os imunizantes desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e foram encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Segundo o governo, as unidades da CoronaVac serão destinadas à imunização dos caminhoneiros e a população de 55 a 59 anos. Já as da Pfizer serão utilizadas para aplicação em trabalhadores da indústria e para a população de 55 a 59 anos.

Os imunizantes serão distribuídos para as 28 regionais de saúde. A de Belo Horizonte já recebeu, nesta sexta mesmo, a remessa destinada aos municípios de sua abrangência.

Já no sábado (10), a operação continua com a entrega para as regionais de Alfenas, Barbacena, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Itabira, Passos, Pedra Azul, São João del-Rei, Teófilo Otoni e Varginha.

Na próxima segunda-feira (12), será a vez das Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Diamantina, Divinópolis, Ituiutaba, Januária, Juiz de Fora, Leopoldina, Manhuaçu, Montes Claros, Patos de Minas, Pirapora, Ponte Nova, Sete Lagoas, Ubá, Uberaba e Uberlândia - que recebem as vacinas por via terrestre e por via aérea.

Recebem as vacinas por voos comerciais da Azul as seguintes URSs:

-GRS Ituiutaba

-GRS Januária

-SRS Montes Claros

-GRS Pirapora

-SRS Uberaba

-SRS Uberlândia

Retiram as vacinas no aeródromo ou na Rede de Frio da URS polo as seguintes URSs:

-SRS Alfenas

-SRS Governador Valadares

-GRS Itabira

-GRS Ituiutaba

-GRS Januária

-SRS Juiz de Fora

-GRS Leopoldina

-SRS Manhuaçu

-SRS Passos

-GRS Pedra Azul

-GRS Pirapora

-SRS Pouso Alegre

-GRS São João del-Rei

-SRS Sete Lagoas

Retiram as vacinas na Central Estadual de Rede de Frio as seguintes URSs:

-SRS Barbacena

-SRS Belo Horizonte

-SRS Coronel Fabriciano

-SRS Diamantina

-SRS Divinópolis

-SRS Patos de Minas

-SRS Ponte Nova

-SRS Teófilo Otoni

-GRS Ubá

-GRS Unaí

-SRS Varginha

Remessas de vacina já entregues a Minas Gerais:

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 8/5/2021 e 112.434 doses da Pfizer, em 10/5/2021

19ª remessa

422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021, e 207.800 doses de CoronaVac

101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021

20ª remessa

435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021

21ª remessa

561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5/2021

22ª remessa

588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6/2021

62.010 doses da Pfizer, em 3/6/2021

23ª remessa

237.510 doses da Pfizer, em 8/6/2021

24ª remessa

362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6/2021

25ª remessa

235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6/2021

26ª remessa

862.000 doses da AstraZeneca, em 21/6/2021

27ª remessa

346.800 doses da CoronaVac, 281.970 doses da Pfizer, 149.550 doses da Janssen, em 24/6/2021

28ª remessa

624.500 doses da AstraZeneca, em 30/6/2021

112.320 doses da Pfizer, em 1/7/2021

342.300 doses da Janssen, 304.750 doses da AstraZeneca e 219.960 doses da Pfizer, em 3/7/2021

29ª remessa

271.440 doses da Pfizer e 79.600 doses da CoronaVac, em 9/7/2021

