O novo presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), Diogo Prosdocimi, completa um mês no cargo na semana que vem. Ele assumiu a presidência no lugar de Célio Bouzada, que comandou a empresa por 4 anos.

O principal desafio é investigação do Ministério Público de Contas sobre a compra antecipada de vale-transporte. A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e as empresas de ônibus entraram em acordo para o pagamento da antecipação semanal às operadoras como forma de manter os serviços e reduzir os impactos econômicos da covid-19 nos transportes.

Além disso, existem as questões da ciclovia, dos patinetes, do Rodoanel, o crescimento da frota de veículos, os radares, entre outros pontos que precisam ser analisados para manter a mobilidade na capital mineira.

O presidente da BHTrans, Diogo Prosdocimi, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre este e outros assuntos relacionados ao gerenciamento do transporte coletivo e do trânsito da capital, nesta quinta-feira (25), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje Em Dia.