O Hermes Pardini é o primeiro laboratório do pais a disponibiizar teste sorológico da Abbott para detecção de Covid-19, especialmente em pacientes que já estariam com 14 dias ou mais após o início dos sintomas.

O teste criado pelo laboratório Abbott é feito com amostra de sangue e busca a deteção do anticorpo IgG, característico do SARS-Cov-2. Ele já é utilizado em paises da Europa e Estados Unidos e foi liberado pela Anvisa para uso no país.

De acordo com pesquisadores da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, o resultado, a partir do 17º dia do início dos sintomas da doença, chega a ter 99,9% de especificidade e 100% de sensibilidade.

O ensaio para IgG contra SARS-CoV-2 da Abbott está disponível em um sistema de alto rendimento, capaz de rodar de 100 a 200 testes a cada uma hora. Outro fator relevante é que o teste auxilia no inquérito epidemiológico da doença.

"O conhecimento sobre casos de pessoas que já foram infectadas é importante para entender o comportamento do vírus, para saber como nosso organismo responde e para o desenvolvimento de tratamentos e vacinas", afirma Alessandro Ferreira, vice-presidente do Grupo Hermes Pardini.