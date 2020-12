O Natal deste ano será atípico, com poucas pessoas e, consequentemente, com uma ceia com menos opções. Mas isso não quer dizer que pratos típicos e deliciosos vão estar fora da tradicional ceia natalina.

A reunião da família pode ser temperada com um cardápio rico em carnes magras, como o peru e o chester. As sobremesas podem ser à base de frutas da época, como abacaxi, cereja, coco e limão, saudáveis e que não pesam no bolso. E, se for beber, a dica dos nutricionistas é para não esquecer de se hidratar.

A nutricionista Natália Teixeira, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Kennedy de Belo Horizonte, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre dicas para uma ceia tradicional, saborosa e menos calórica, nesta quinta (24), às 16h. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.