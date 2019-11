Faltam 47 dias para o Natal, mas os shoppings de Belo Horizonte já estão no clima da data festiva. Em dois malls, a figura do Papai Noel já está presente para tirar fotos com as crianças, enquanto nos outros espaços de compras o velhinho chega nos próximos dias.

Neste fim de semana, já é possível conferir a chegada do Papai Noel em três endereços, com direito a shows especiais e atrações para a criançada. Confira o que os shoppings de Belo Horizonte e Contagem prepararam para o Natal:

Minas Shopping

(av. Cristiano Machado, 4000, União)

Papai Noel está no shopping desde domingo (3)

Tema: "Natal Luz de Gramado". O shopping recebe apresentações de um espetáculo musical e acendimento de luzes de quinta a domingo, às 18h30, e sessão especial aos sábados, às 20h. No domingo, há intérprete de libras

Diamond Mall

(av. Olegário Maciel, 1600, Lourdes)

Papai Noel chegou na quinta-feira (7)

Tema: “Natal na Bavária”. A inspiração é a cultura alemã e sua paixão por Natal

Shopping Del Rey

(av. Presidente Carlos Luz, 3001, Caiçara)

Chegada do Papai Noel: sábado, dia 9 de novembro, às 16h

Tema: "Verdadeiro Natal". Papai Noel será recepcionado pelo Coral do Colégio Adventista e pelo Grupo Black to Black. Pode-se tirar foto gratuita com o Papai Noel pelo celular ou trocar uma foto impressa com ele em troca por um brinquedo em bom estado de conservação

Shopping Contagem

(av. Severino Ballesteros Rodrigues, 850, Contagem)

Chegada do Papai Noel: sábado, dia 9 de novembro, às 15h

Tema: “Natal do Pinóquio”. Papai Noel será recepcionado pelo boneco de madeira e seu criador, Gepeto. A decoração conta com 30 árvores e 1500 bolinhas e haverá oficinas de criação de bonecos

ItaúPower Shopping

(av. General David Sarnoff, 5160, Contagem)

Chegada do Papai Noel: domingo, dia 10 de novembro, Às 16h

Tema: Circo Mágico do Natal. Até o fim do ano, as crianças vão participar de brincadeiras, apresentações circenses e oficinas de circo

BH Shopping

(BR-356, 3.049, Belvedere)

Chegada do Papai Noel: sexta, dia 15 de novembro, às 18h

Tema: Natal Nevado. A Árvore Iluminada terá mais de 40 metros de altura e 300 mil luzes. Noel será recebido pelo Coral da Opus e, neste dia, o público poderá tirar fotos gratuitas com o bom velhinho

Boulevard Shopping

(av. dos Andradas, 3000, Santa Efigênia)

Chegada do Papai Noel: sexta, dia 15 de novembro, às 14h

Tema: "Brincando na Lapônia". Na chegada do bom velhinho, haverá espetáculo musical e distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce

Pátio Savassi

(av. do Contorno, 6061, São Pedro)

Chegada do Papai Noel: sexta, dia 15 de novembro, às 14h30

Tema: Mundo dos contos de fadas. O velhinho será recepcionado pelas princesas dos clássicos infantis: Rapunzel, Branca de Neve, Cinderela, Bela, Pequena Sereia, Tiana e Bela Adormecida. Até o fim do ano, serão realizadas apresentações de musicais infantis

ViaShopping Barreiro

(av. Afonso Vaz de Melo, 640, Barreiro)

Chegada do Papai Noel: domingo, dia 17 de novembro, às 16h

Tema: Vila do Papai Noel. No dia da chegada, o bom velhinho será recepcionado pelo Coral Infantil do Colégio São Paulo da Cruz. A foto com Papai Noel será gratuita