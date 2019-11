A dois meses de saber a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, o estudante já pode começar a planejar o que fazer com o resultado. Nesta quarta-feira (27), o Ministério da Educação reforçou que, além de tentar uma vaga em universidade pública e concorrer a bolsas e financiamento do curso superior no Brasil, é possível estudar no exterior.

Provas do Enem foram aplicadas em 3 e 10 de novembro; segundo o Inep, 3,9 milhões de pessoas participaram

O desempenho individual nas provas está previsto para ser divulgado em janeiro, conforme o cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Já os treineiros – que participaram apenas para saber como são os testes – terão acesso ao dado em março.

Neste ano, cerca de 3,9 milhões de pessoas fizeram as avaliações, aplicadas em 3 e 10 de novembro. Os candidatos que pediram para refazer o exame, por terem sido prejudicados de alguma forma, farão novos testes em 10 e 11 do próximo mês.

Portugal

Ao todo, 47 instituições de ensino superior em Portugal aceitam as notas obtidas no Enem para ingresso em graduações. Para o presidente do Inep, Alexandre Lopes, é uma oportunidade enriquecedora para o estudante buscar novos conhecimentos.

No entanto, o órgão ressalta que a revalidação de diplomas e o exercício profissional no Brasil dos estudantes formados no país lusitano estão sujeitos à legislação.

As regras devem ser comunicadas aos candidatos pelas próprias faculdades portuguesas, destacou o governo federal.

Ingresso direto

No Brasil, o ingresso em uma faculdade particular, por meio do Enem, não requer que o estudante faça provas ou pague taxas, de acordo com o MEC. O candidato deve apenas se inscrever no site ou procurar a universidade pessoalmente. Depois, é preciso aguardar pelo resultado da seleção.

Para participar, é necessário ter feito alguma edição do exame desde 2010, sem ter zerado as provas.

Leia Mais:

Enem é aceito em 42 instituições de ensino portuguesas

Fies: termina dia 30 prazo de renovação para contratos feitos até 2017