No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, marcado para o próximo domingo (21), os candidatos farão, além das provas de linguagens e ciências humanas, a redação. Ir bem nessa parte do teste pode ser um diferencial para o candidato. Veja a seguir o que fazer (e o que não) para tirar uma boa nota.

Segundo a consultora pedagógica Carolina Santana, que é formadora de professores corretores do Enem, a redação é a parte mais importante da prova, independente de qual área o estudante irá cursar. “É um teste que, sozinho, pode te levar à escolha da sua universidade”, avaliou.

A professora enumerou dicas valiosas. Confira:

1 - Fique atento às regras gerais. Pode parecer óbvio, mas o texto deve ser escrito em língua portuguesa. A letra, aliás, deve ser legível, mas pode ser tanto cursiva quanto de forma - desde que diferencie maiúsculas e minúsculas.

“A redação virá com textos base, motivadores. O estudante não pode copiar absolutamente nada do texto motivador na sua redação. Ele pode pegar alguma ideia, se contextualizar, mas copiar, de jeito nenhum. Pode usar, mas com as próprias palavras”, lembrou a professora.

2 - Transforme dados já informados em termos linguísticos. Um bom exemplo disso é transformar 50% em “metade”, 60% em “maioria”, 90% em “quase a totalidade”, e por aí vai.

3 - Atente-se para o tamanho do texto. Para ser corrigida, a redação precisa ter pelo menos oito linhas. Menos do que isso, o texto é zerado. Para Carolina, o aluno deve se planejar para escrever entre 20 e 25 linhas. “Em menos de 15 linhas ninguém responde tudo que é embutido dentro da redação”, afirmou.

4 - Lembre-se das regras de texto dissertativo. Ou seja, precisa fazer uma defesa de um ponto de vista em terceira pessoa do assunto proposto. “O estudante precisa propor algo que ajude a sanar o problema. Tem de levar em conta os direitos humanos e não desrespeitar a constituição."

Vale lembrar que é preciso dividir o texto em três partes: introdução, desenvolvimento, que é a argumentação, e a conclusão, que necessita de uma proposta de intervenção. Mudar de assunto também não é aceito pelos corretores.

5 - Lembre-se dos termos proibidos. A especialista lembra, também, que não podem haver, em hipótese alguma, palavrões, gírias pesadas, desenhos, assinaturas e/ou símbolos que podem ser um sinal para o corretor. Rasuras, por outro lado, são permitidas em caso de erros.

6 - Use caneta preta. Nesta edição, o tema da redação será o mesmo tanto para o Enem impresso quanto para o digital e, em ambas modalidades, o texto deverá ser feito à mão. Por isso, é obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

