Após a posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, aumentam as expectativas em relação às mudanças no cenário político internacional. No caso do Brasil, além da perda do aliado político Donald Trump, Jair Bolsonaro pode enfrentar um posicionamento de cobrança mais crítico, principalmente, em questões relacionadas ao meio ambiente - em especial, a floresta amazônica.

O 46º presidente dos EUA, Joe Biden, tomou posse nesta quarta-feira (20) em uma cerimônia limitada a convidados e com a segurança reforçada após a invasão do Capitólio no dia 06 de janeiro. O evento contou com a presença de ex-presidentes americanos, os democratas Barack Obama, e Bill Clinton e o republicano George W. Bush. Trump deixou a Casa Branca horas antes da posse sem participar da cerimônia.

