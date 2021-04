Ficar em casa, ter aulas on-line e não praticar exercícios físicos têm prejudicado a saúde de muitas crianças. O índice de obesidade infantil aumentou durante o isolamento social.

Pesquisa do Hospital das Clínicas de São Paulo revelou que 47 das 66 crianças do Laboratório de Obesidade Infantil tiveram aumento de peso, em média 5 kg desde o início da pandemia.

Os principais riscos do sobrepeso infantil são as chamadas doenças silenciosas, como cardiovasculares e diabetes. Especialistas alertam que é preciso redobrar os cuidados com as crianças e os adolescentes, principalmente, estipulando horários para assistir televisão, ter uma alimentação mais saudável e evitar horas no computador.

A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, regional Minas (SBEM-MG), Flávia Coimbra Pontes, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o combate à obesidade infantil, nesta segunda-feira (5), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje Em Dia.