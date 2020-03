Estudo publicado no Journal of Hospital Infection concluiu que o coronavírus consegue sobreviver de horas a dias fora do corpo humano, dependendo da superfície em que se encontra. De acordo com o artigo, os materiais tocados por pessoas infectadas seguem sendo foco de contágio.

Vale ressaltar que os cientistas testaram os materiais em ambiente com temperatura entre 21°C e 25°C. Em temperaturas mais altas, a publicação indica que os agentes infecciosos persistem por menos tempo.

