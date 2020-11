A obra do prédio que tombou na noite de terça-feira (17), no Bairro Ponte Alta, em Betim, estava regular e devidamente licenciada, segundo informações da Secretaria Municipal de Ordenamento Territorial e Habitação da Prefeitura da cidade. O imóvel possuía alvará de construção, licença ambiental e responsável técnico cadastrado nos órgãos responsáveis, e agora será demolido pela construtora responsável.

De acordo com a Defesa Civil, 15 famílias de imóveis vizinhos ao prédio foram evacuadas das proximidades e encaminhadas para casas de parentes e amigos. Engenheiros fizeram a vistoria nas moradias e isolaram a área ainda na manhã desta quarta. Apenas uma delas foi atingida por tijolos e entulhos que se desprenderam do prédio na hora do tombamento. A Guarda Municipal está no local para evitar que os moradores transitem nos arredores.

Uma assistente social esteve na região para acolhimento às vítimas e as famílias desalojadas estão sendo cadastradas. Nesta tarde, em uma reunião entre a procuradoria-geral do município e o advogado da construtora responsável pela obra, a prefeitura exigiu que a empresa realoque as famílias imediatamente, sob pena de ação judicial.

Acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na noite dessa terça-feira (17), a obra inclinou-se e vizinhos ouviram estalos vindos da estrutura do edifício. Cerca de 15 famílias de residências próximas foram retiradas do local. Ninguém se feriu. Conforme testemunhas disseram aos bombeiros, os barulhos tiveram início por volta das 23h45. A construção, que ainda não tinha residentes, está localizada na avenida Airton Senna, no bairro Ponte Alta.

Uma avaliação inicial dos militares indicou que parte do terreno onde fica a construção cedeu, causando o tombamento da estrutura. Os dois primeiros andares do residencial foram prensados pelo restante da construção. Ainda segundo os bombeiros, o incidente pode ter sido causado pela grande quantidade de chuva.

A reportagem tentou contato com os responsáveis pelo edifício, mas não obteve resposta.

