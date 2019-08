A obra de urbanização da Vila Nossa Senhora da Conceição, no Aglomerado da Serra, região Centro-Sul da capital, está prestes a ser finalizada. As intervenções têm custo aproximado de R$ 900 mil. Segundo a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel), falta apenas a iluminação pública para a conclusão dos trabalhos, iniciados em julho de 2018.

A obra inclui abertura de 140 metros de via veicular urbanizada da rua José Dírcio em continuação à Herval, com contenção de encosta, drenagem subterrânea, boca de lobo, pavimentação, implantação de calçada, guarda-corpo, academia a céu aberto, área de manobra de carros, melhoria de acesso de pedestre via escadaria e plantio de grama na encosta mais baixa.

Já outra intervenção, no beco Estrela Dalva, consiste na abertura de 40 metros de via de pedestre, possibilitando a ligação do local com o beco Dirão. Conforme a PBH, em 2017 eram 450 obras do Orçamento Participativo (OP) suspensas ou que não tinham sido iniciadas. Até agora, a administração municipal retomou mais de 300 desses projetos.