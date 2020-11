Uma das faixas do cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua Trifana, no bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, está fechada para uma obra emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais.

🚧OBRA EMERGENCIAL

07h46 Uma faixa no cruzamento da Av. Afonso Pena com Trifana, sentido Rodoviária, está fechada para obra da Copasa. Trânsito fluindo bem. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 19, 2020

Motoristas que seguem no sentido rodoviária devem ficar atentos com o afunilamento da via. Segundo a BHTrans, a pista foi interditada por volta das 7h45 desta quinta-feira (19). Mesmo assim, o trânsito no local é bom.

Procurada pelo Hoje em Dia para esclarecer os motivos da obra, a Copasa ainda não respondeu.

Trânsito impedido

A BHTrans informou, também, que o cruzamento da rua Bernardo Mascarenhas com a avenida do Contorno, no bairro de Lourdes, na mesma região, foi interditado às 9h50 para poda de árvore.