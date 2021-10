As obras para construção de uma área de escape no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, foram iniciadas nesta quarta-feira (6). A previsão de conclusão, segundo a prefeitura, é para o primeiro semestre de 2022. Os trabalhos acontecem das 9h às 15h e podem interditar faixas da via em trecho próximo ao acesso para o Buritis, no sentido Espírito Santo.

O objetivo da intervenção é diminuir o risco de acidentes no trecho conhecido como “descida do Betânia”. As áreas de escape são recursos para que veículos de grande porte consigam parar em situações de emergência como a perda dos freios. A estrutura é composta por uma caixa de concreto e camadas de argila expansiva.

A obra foi projetada pela BHTrans e será feita com investimento de cerca de R$ 3,5 milhões da Prefeitura de Belo Horizonte. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a concessionária Via 040 fiscalizam a construção da área de escape.

