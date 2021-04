O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) vai iniciar a construção de uma passarela para pedestres próxima à Cidade Administrativa, na rodovia MG-010, altura do bairro Serra Verde, em Belo Horizonte. A obra é uma antiga reivindicação dos moradores do bairro São Cosme, em Santa Luzia, na Grande BH. A ordem para início da instalação da travessia foi assinada no fim de março.

A passarela será erguida no Km 15,8 e serão investidos R$ 2,3 milhões pelo Governo de Minas Gerais. Com previsão de conclusão em 180 dias, a obra será construída em estrutura metálica, com a mesma concepção arquitetônica das demais já instaladas na rodovia.

Segundo o DER-MG, o tráfego de veículos no local não será impactado pela intervenção a ponto de gerar paralisações. Em caso de necessidade, ele será desviado para as vias coletoras, durante curto espaço de tempo, nos fins de semana e no período noturno.

Diante do intenso movimento de veículos no trecho e de pessoas que residem no entorno do local, o diretor de Construção de Obras Viárias, Marcos Frade, considera importante a instalação das passarelas e considerou que “o cidadão poderá atravessar a rodovia com total segurança”, disse.

Em regime de funcionamento normal, a Cidade Administrativa abriga cerca de 17 mil servidores e recebe, diariamente, um fluxo de três mil pessoas. Pelo cenário, a construção da nova passarela também auxiliará na segurança dos funcionários, segundo a subsecretária da Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa, Marilene Bretas Campos.

(*) Com informações da Agência Minas

