Em curso desde a última quinta-feira (13), a obra que toma ao menos duas faixas do sentido Centro da Avenida Cristiano Machado, na entrada do Túnel da Lagoinha, região Noroeste de BH, continua provocando lentidão. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a previsão é que as atividades no local sejam encerradas nesta sexta-feira (21), porém, os trabalhadores dependem das condições climáticas.

Na manhã desta terça-feira (18), a retenção no local beirava 1 km, passando pelo viaduto sobre a Avenida Silviano Brandão. Diariamente, agentes da BHTrans estão no local para orientação dos motoristas. Parte da pista do MOVE foi adaptada como um desvio da obra, mas a opção não consegue absorver o fluxo de veículos.

A intervenção na avenida vem acontecendo das 7h às 17h. Conforme a PBH, ao todo, 15 funcionários, entre engenheiros, técnicos, encarregados, oficiais e ajudantes, têm trabalhado no local. A profundidade aproximada da obra é de 6 m.

Desvios

Quem vem das regiões Norte e Nordeste, pode escolher três opções de rota alternativa:

Pegar a avenida Jacuí, na altura do Hotel Ouro Minas, e seguir até a área central pelo bairro Floresta

Outra opção é pegar a Via 710, atrás da estação Minas Shopping de metrô, chegando ao Centro pela região Leste

Avenida Bernardo Vasconcelos, sentido Antônio Carlos

Denúncia

Moradores do Concórdia, na região Nordeste da capital, reclamam que o fornecimento de água foi suspenso pela Copasa em decorrência da obra no último domingo (16), mas até a noite dessa segunda (17), ainda não tinha sido restabelecido.

Além do Concórdia, outros 13 foram afetados pelo desabastecimento. A distribuição também foi interrompida nos bairros Cachoeirinha, Canadá, Cidade Nova, Colégio Batista, Da Graça, Horto Florestal, Lagoinha, Nova Floresta, Renascença, Sagrada Família, São Cristóvão, Silveira e União.

